【モデルプレス＝2026/06/01】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が5月30日、自身のInstagramを更新。メガネをかけた姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】28歳人気K-POPメン「びっくり」と話題のほっそり美くびれ◆サクラ、メガネ＆流し前髪姿を披露サクラは「めがね好き この日丸1日setlogで記録してみたよん」とつづり、写真と動画を投稿。ピンク色の髪を三つ編みのツインテールにし、前髪