LE SSERAFIMサクラ、リムレスメガネ×流し前髪が新鮮 美くびれショットにファン悶絶「引き締まっててかっこいい」「ビジュアル強すぎ」
【モデルプレス＝2026/06/01】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が5月30日、自身のInstagramを更新。メガネをかけた姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳人気K-POPメン「びっくり」と話題のほっそり美くびれ
サクラは「めがね好き この日丸1日setlogで記録してみたよん」とつづり、写真と動画を投稿。ピンク色の髪を三つ編みのツインテールにし、前髪を横に流したヘアスタイルで、個性的なめがねをかけた姿を披露した。スポーティーなショート丈の白トップスに、フリンジがあしらわれたショートパンツを合わせた衣装からは、引き締まったウエストが際立っている。
この投稿に、ファンからは「ウエスト引き締まっててかっこいい」「引き締まっててかっこいい」「メガネと流し前髪の組み合わせ天才」「ビジュアル強すぎ」「ツインテール似合う」「キラキラめがねがキュートすぎる」「知的な魅力にキュンとした」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳人気K-POPメン「びっくり」と話題のほっそり美くびれ
◆サクラ、メガネ＆流し前髪姿を披露
サクラは「めがね好き この日丸1日setlogで記録してみたよん」とつづり、写真と動画を投稿。ピンク色の髪を三つ編みのツインテールにし、前髪を横に流したヘアスタイルで、個性的なめがねをかけた姿を披露した。スポーティーなショート丈の白トップスに、フリンジがあしらわれたショートパンツを合わせた衣装からは、引き締まったウエストが際立っている。
◆サクラの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ウエスト引き締まっててかっこいい」「引き締まっててかっこいい」「メガネと流し前髪の組み合わせ天才」「ビジュアル強すぎ」「ツインテール似合う」「キラキラめがねがキュートすぎる」「知的な魅力にキュンとした」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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