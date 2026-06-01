★伊豆・修善寺エリアで三大絶景巡り！★ 新緑の季節を迎えた静岡県 伊豆・修善寺エリアでこの時期に見たい初夏の絶景探し！伊豆・修善寺エリアの三大絶景を1日で探し切れるか？ 【出演者】コカドケンタロウ（ロッチ）・やす子・陣内貴美子【ご紹介させていただいた施設】●旭滝●修禅寺●竹林の小径●修禅寺●こめやしいたけ店●だるま山●だるま山高原展望台●あまご茶屋●The Crank Tiramisu&Coffee 修善寺温泉直