「娘よ。これが今のパパの限界だ。遠足楽しんで来いよ」――シングルファザーの男性が朝5時に起きて作った娘の遠足弁当がThreadsに投稿され、ハート形の卵焼きや彩り豊かなおかずが詰まった写真に、「愛を感じます」「見ただけで泣きそう」と8700件以上の“いいね”が集まっています。



【写真】シングルパパの男性が朝5時に起きて作った娘の遠足弁当

投稿したのは、娘を育てているシングルファザーのm.tさん（@mpapa8787__90）。娘の遠足当日、m.tさんは早朝からお弁当作りを開始しました。普段から料理はしているものの、お弁当作りならではの難しさを感じたといいます。



「朝の5時に起きて作りました！ 前日にある程度詰める物を決めておき、買い出しに行ってきました。娘からは『任せる』と言われていたので、動画などを見ながら見よう見まねで作りましたが、彩りや詰め方のバランスが難しかったですね」



完成したお弁当を持たせて送り出す際、娘さんは中身が気になって仕方がない様子だったそう。



「何が入っているのか、中身をすごく気にしていましたね（笑）。食べるまで開けないように、と言って送り出しました」



遠足から帰宅後、娘さんからうれしい報告があったのだとか。



「『友達にハートの卵焼きをあげたー！』と喜んでいました。おにぎりの量が若干多かったみたいですが、完食してきてくれて、とてもうれしかったです！」



今回の投稿では、予想以上の反響にm.tさん自身も驚いたそうです。



「優しい方ばかりで、すごく勇気をもらえました。シングルで子育てされている皆さん、お互い子どもの笑顔を見るために頑張りましょう！」