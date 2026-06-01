ことでん滝宮駅「しあわせの黄色い駅舎」提供：高松琴平電気鉄道 香川県綾川町のことでん琴平線の滝宮駅は、2026年で開業100年を迎えます。これを祝おうと、綾歌郡ライオンズクラブが地域の人と協力し、駅舎を「黄色」に再塗装しました。「しあわせの黄色い駅舎」という看板も設置。5月1日にお披露目されました。 綾歌郡ライオンズクラブの村山会長が、老朽化が目立っていたことから提案。3月中旬から4月末までの約1カ月