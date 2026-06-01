トム・クルーズ主演最新作『DIGGER／ディガー』は「前代未聞」の映画だ──。共演の「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」（2022-）で知られるエマ・ダーシーが、米にて手ごたえを語った。 本作は『ミッション：インポッシブル』『トップガン』シリーズで知られるトム・クルーズが、『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（2014）『レヴェナント：蘇えりし者』（2015）の