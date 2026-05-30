「アジア安全保障会議」が開かれているシンガポールを訪問中の小泉防衛大臣は、先ほどアメリカのヘグセス国防長官と会談しました。ヘグセス国防長官：日本が我々と同様、防衛能力強化のため行っている取り組みについての議論を楽しみにしている。そして、現実的な訓練の重要性について議論することで、協力関係をさらに強化できる方法も話し合えることを期待している。小泉防衛大臣：来週6月6日はピート（ヘグセス長官）の誕生日と