小泉防衛大臣がアメリカのヘグセス国防長官と会談　日米同盟強化へ　豪NZとも協議　「もがみ」型護衛艦で協力を

「アジア安全保障会議」が開かれているシンガポールを訪問中の小泉防衛大臣は、先ほどアメリカのヘグセス国防長官と会談しました。

ヘグセス国防長官：

日本が我々と同様、防衛能力強化のため行っている取り組みについての議論を楽しみにしている。そして、現実的な訓練の重要性について議論することで、協力関係をさらに強化できる方法も話し合えることを期待している。

小泉防衛大臣：

来週6月6日はピート（ヘグセス長官）の誕生日と聞いている。ハッピーバースデー。

小泉大臣は28日、「日米同盟をさらに強固にするため議論する」と述べていて、この後、会談の成果を説明する予定です。

また、30日午前中に、海上自衛隊の護衛艦をベースにした新型艦の共同開発を決めたオーストラリア、導入に関心を示しているニュージーランドの国防相と会談しました。

小泉防衛大臣：

私から、仮にニュージーランドが「もがみ」型護衛艦の能力向上型を選定すれば、3カ国間の相互運用性と相互互換性の向上につながり、地域の平和と安定に大きく資する旨、述べた。

一方、イギリスのヒーリー国防相との会談では、イタリアを加えた3カ国による次期戦闘機の共同開発などを巡り、緊密な連携を確認しました。