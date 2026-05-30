四国電力は中東情勢の影響などによる燃料価格の上昇を受け、7月請求の電気料金が値上がりすると発表しました。 【写真を見る】四国電力 7月の電気料金が値上がりへ標準的な家庭で負担はどう変わる？ 四国電力の宮本社長が明らかにしたものです。それによりますと多くの家庭が利用するプランで6月に使用した分の7月の請求は8501円と6月より47円値上がりします。 8500円を上回るのは去年の6月以来1年1か月ぶりです。電気料金は