一人で悩んでいる時に陥りやすい問題とは 不安障害は克服できる！ 不安障害といっても、その症状はさまざまです。もちろん、対処法も症状によって変わります。一人で悩まず、早めに適切な治療を行いましょう。 早期に適切な治療を受けること 不安は誰にでも起こる感情で、普段の生活においても重要な役割を果たしています。しかし、不安には生きるうえで必要な「適切な不安」と、生活に支障をきたす「病的な不安」があり、