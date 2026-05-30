万物に宿ると考えられている「気」の概念とは！？｜四柱推命の基本思想 2「五行」 四柱推命の基本思想 2「五行」 この世のすべてを５つの要素でとらえる思想 五行思想は、世の中の万物を５つの要素「木火土金水」に分類し、それらは一定の法則で影響し合っているという考えです。自然物だけでなく、方位、形状、色、素材、動物、感情、性質、パワー、五感、人体など、目に見える・見えない、すべてのものがこの５つに