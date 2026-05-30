周りのことが見えてきたとき「白天狗カード」が教えてくれることは？ ８ 白天狗 （しろてんぐ） 前提を一旦、外してみる 基本解説 白天狗は、精神性が高く、孤高の存在。たくさんの厳しい修行を経たのちに大きな翼を手に入れて、軽やかに飛べるようになった経緯があります。それは自力本願を極めた先で他力本願のパワーを知り、両方をバランスよく取り入れることで想い