ゲノム編集と遺伝子組み換えはどう違う？ 自身の遺伝子か他の遺伝子か 食品の品種改良についてよく聞かれるのが、ゲノム編集と遺伝子組み換えの違いです。これまでみてきたように、ゲノム編集の特徴は、もともともっている遺伝子を切断したり、切断した部分に自分がもっている別のものを組み込むなどして、もとの性質を変えることです。一方で、遺伝子組み換えは、別の生物がもつ遺伝子を、 性質を変えたい生物に組み込むもの