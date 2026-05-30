2023Ç¯¤Î»¥ËÚ2ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG3¡Ë¤ò¾¡Íø¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡Ê¤»¤ó5¡¦Èþ±º¡¦À¾ÅÄÍº°ìÏº±¹¼Ë¡Ë¤¬¡¢5·î29ÆüÉÕ¤Ç¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏËÌ³¤Æ»¿·´§Ä®¤Î¿·´§¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¾èÇÏ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¡Ú»¥ËÚ2ºÐS¡Û¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬³Ú¡¹Æ¨¤²ÀÚ¤ë¡ÄÉðË­¥¬¥¤¥¢¥á¥ó¥Æ¤Ï6ÃåÇÔÂà»¥ËÚ2ºÐS¤ò²÷¾¡¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏÉã¥Ç¥¯¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥Ö¥¦¥©¡¼¡¢Êì¥¹¥ê¡¼¥¢¥í¡¼¤Î·ìÅý¡£2023Ç¯¤Î»¥ËÚ2ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤ê¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤Ç¤â