神奈川県の川崎市は28日（木）、8月1日（土）に東急ドレッセとどろきアリーナのサブアリーナにて、大同生命SV.LEAGUE WOMENのNECレッドロケッツ川崎と、V.LEAGUE MEN EASTの富士通カワサキレッドスピリッツの協力によるバレーボール教室を開催することを発表した。 本イベントは、青少年の健全育成や元気のあるまちづくりを推進するために開催。川崎市中原区内を拠点とする2チームによるバレ&