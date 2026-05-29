川崎市を拠点とするNEC川崎、富士通によるバレーボール教室が8/1に開催！

神奈川県の川崎市は28日（木）、8月1日（土）に東急ドレッセとどろきアリーナのサブアリーナにて、大同生命SV.LEAGUE WOMENのNECレッドロケッツ川崎と、V.LEAGUE MEN EASTの富士通カワサキレッドスピリッツの協力によるバレーボール教室を開催することを発表した。

本イベントは、青少年の健全育成や元気のあるまちづくりを推進するために開催。川崎市中原区内を拠点とする2チームによるバレーボール教室では、現役選手の直接指導や記念撮影、質問タイムなど選手と直接交流することができる。

NEC川崎のバレーボール教室は経験の有無にかかわらず参加が可能で、未経験者はソフトバレーボール（少し大きく柔らかいボール）を使って、選手と一緒にボール遊びやパス、スパイクなどを実施。経験者はジュニアバレーボールを使って、パスやスパイク、レシーブ練習など基礎となる部分を選手から教わる。同バレーボール教室は10:00～12:00にかけて行われ、対象は川崎市内在住・在学の小学生100名 （申込者多数の場合は抽選で中原区民を優先）としている。

また、富士通の親子バレーボール教室はソフトバレーボールを使った親子で楽しめる初心者向けのプログラムとなっている。NEC川崎と同日同会場で14:30～16:30にかけて行われ、対象は川崎市内在住・在学の小学生とその保護者36組 （申込者多数の場合は抽選で中原区民を優先）となっている。

どちらも申し込みは6月1日（月）～26日（金）まで、専用の申し込みフォームから受け付けている。ともに参加費は保険料として150円で、持ち物はバレーボールができる服装や室内履きシューズ、タオル、水筒、バレーボール（持っている人のみ）とのことだ。

