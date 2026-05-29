英国推理作家協会（CWA）最優秀長編賞受賞作家アン・クリーヴスの〈ヴェラ・スタンホープ警部〉シリーズ第1弾『水面の弔花（みなものちょうか）』（原題：Hidden Depths）が、5月28日に創元推理文庫より刊行された。訳は玉木亨が手がける。 【写真】『水面の弔花（みなものちょうか）』書影" アン・クリーヴスは『大鴉の啼く冬』で英国推理作家協会（CWA）最優秀長編賞を受賞した現代英国本格ミステ