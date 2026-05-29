サンコー株式会社は、薄手のファン付きウェア「T Shirt & Fan」を5月29日（金）に発売した。直販価格は1万4,800円（税込）。サイズはMとLの2種類を用意する。 腰部分に2つのファンを搭載したTシャツ型のウェア。外気を取り込み、汗を素早く蒸発させて気化熱で衣服内を涼しく保つ。従来のファン付きウェアにあった「作業着感」を払拭し、街歩きからアウトドアまで日常使いしやすいデザインを採用したという。 生