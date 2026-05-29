サンコー株式会社は、薄手のファン付きウェア「T Shirt & Fan」を5月29日（金）に発売した。直販価格は1万4,800円（税込）。サイズはMとLの2種類を用意する。

腰部分に2つのファンを搭載したTシャツ型のウェア。外気を取り込み、汗を素早く蒸発させて気化熱で衣服内を涼しく保つ。従来のファン付きウェアにあった「作業着感」を払拭し、街歩きからアウトドアまで日常使いしやすいデザインを採用したという。

生地全体に微細な通気穴を施した有孔生地を採用しており、裾や穴から適度に空気を逃がすことで、特有の着膨れを最小限に抑えている。裾のドローコードを絞れば、風の逃げ道を塞いで衣服内に溜まる風量を増やすことも可能。

電源にはモバイルバッテリーを使用する。TシャツとはUSB Type-Cで接続。USB PD規格に対応したモバイルバッテリーを接続すると、ファンの風量をより強力にできる。風量は「強」「中」「弱」の3段階から調節可能。

ファンとバッテリーを取り外せば、自宅で洗濯できる。

サイズ（着丈×身幅×肩幅×袖丈）：M（68×55×48.5×22cm）、L（71×58×51×23cm） 素材：ポリエステル100%（本体）、コットン96%・ポリウレタン4%（襟） 電源：USB給電（Type-C） 稼働時間（1万mAhバッテリー使用時）：約2.5時間（強）、約4時間（中）、約6.5時間（弱） 重量：約370g