兵庫県警は5月27日、たつの市の民家で住人の田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）の遺体が見つかった事件に関連して、殺人容疑で全国指名手配している住居・職業不詳の大山賢二容疑者（42）の新たな写真を公開した──。【前後編の後編。前編から読む】【現場写真】事件の翌日、深緑のTシャツに黒ジャージ姿で目撃された大山容疑者、被害者の自宅と容疑者の実家の距離感「司法解剖の結果、田中さん親子が殺害されたのは5月13