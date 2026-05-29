兵庫県警は5月27日、たつの市の民家で住人の田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）の遺体が見つかった事件に関連して、殺人容疑で全国指名手配している住居・職業不詳の大山賢二容疑者（42）の新たな写真を公開した──。【前後編の後編。前編から読む】

【現場写真】事件の翌日、深緑のTシャツに黒ジャージ姿で目撃された大山容疑者、被害者の自宅と容疑者の実家の距離感

「司法解剖の結果、田中さん親子が殺害されたのは5月13日ごろと見られています。16日夜、現場から30キロほど離れた高砂市内の路上で寝ている容疑者に警察が任意同行を求めた後、殺害現場付近に送迎された。翌早朝には、現場から約400メートル離れた場所の防犯カメラに歩いている姿が映っていました。

さらに20日には、現場から2キロほど南に離れた揖保川の橋の下で座っているところを撮影されています。事件後、服を着替えているとみられ、公開された写真の衣服は異なっている。少なくとも20日までは徒歩圏内でしか移動していないということでしょう。

任意同行した際の所持金の少なさや持ち物から、遠方ではなく近場に潜伏している可能性があります」（大手紙社会部記者）

10年前まで住んでいた実家の隣人親子を殺害した可能性がある大山容疑者。近隣住民は小学生の頃の容疑者についてこう証言する。

「自宅裏に川の土手がありますでしょ。そこで走り回ったりして遊んでいました。今と違って、当時この辺りにも子供がそれなりにいて活気はあったんですよ。

地元の小中学校と進学したはずですが、登校する姿はあまり印象がないんですよね。進学先などは詳しくわかりませんが、卒業後には父親の造園業を手伝っていた。でも父親はもう10年以上前に亡くなりました。

その後、祖母とその再婚相手と暮らすことになって、バツが悪いのか実家を出ていきましね。その祖母と再婚相手も亡くなって、それで空き家になっていた。まさか本人が帰ってきているとはまったく知りませんでした」

別の近隣住民は15年以上前に、大山容疑者とその父親に庭の樹木の手入れを依頼したことがあったという。

「容疑者の亡くなった父親は腕の良い造園の職人さんで、容疑者もその手伝いをしていた時期がありました。伐採とかはせずに、ゴミを集めたりする雑用でしたけどね。

覚えているのは、容疑者はとにかく無口でね。無駄口を叩かないというか、不気味なくらい喋らなかった。黙々と作業していて、小柄でおとなしい。そういった印象しかありません。

そんな彼がなぜわざわざ実家に帰ってきて、田中さん親子を殺す必要があるんでしょうか。とにかく早く捕まって、事件の真相を知りたいです」

現在はどこに潜伏しているのか。懸命の捜査が続いている。