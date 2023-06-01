新潟県知事選挙の争点の一つ『地域医療』。人口減少に伴い求められる医療の再編や医師不足など山積する課題に対し、各候補はどのように対応していく考えでしょうか。 県知事選挙には、届け出順にいずれも無所属で現職の花角英世さん、新人の土田竜吾さん、新人の安中聡さんの3人が立候補しています。 ■“病院経営”危機的状況に…医療再編進む 今年1月、阿賀町が県に要望したのは、町で唯一の病院である県立津川病院の診療体