◇交流戦ソフトバンク―巨人（2026年5月28日東京ドーム）ソフトバンクの周東佑京外野手が、WBCの神キャッチの再現となるスーパープレーでチームを救った。5―4と逆転した直後の6回2死二塁。代打ティマの打球は右中間深くへ飛んだが、快足を飛ばして楽々と追いつくと最後は転がり込みながらグラブの先端にボールを収めた。3月7日に行われたWBC1次ラウンドC組の侍ジャパン対韓国。同じ東京ドームだった。8―6で迎えた9回