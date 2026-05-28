モー娘。’26 新メンバーに12歳・石川華望 広島出身の中学1年 杉原明紗に続く2人目の18期
モーニング娘。’26が28日、公式YouTubeチャンネルを更新。18期2人目の新メンバーとして12歳の石川華望（はなの）が加入すると発表した。
ハロプロ研修生の石川は、リーダーの野中美希からサプライズで加入を伝えられると「本当ですか？私モーニング娘。さんに入りたいと思ってたんですよ」と震え声で喜びを口にした。
自己紹介では「マイペースでポジティブな人間」と自らを評した。メンバーから何と呼ばれたいかという質問には「はな」と回答した。そして「メンバーさんに追いつけるようにもっともっと成長できるように頑張ります！」と初々しく意気込んだ。
石川は2013年9月9日生まれ、広島出身の中学1年生。血液型A。ニックネームは「はな、はなのん、のんのん」。趣味は冷蔵庫チェックと食べること。好きな音楽ジャンルはJ-POPとK-POP。好きなスポーツはダンス、短距離走。座右の銘は「一歩一歩自分らしく！」。
モーニング娘。は3月21日にハロプロ研修生の杉原明紗の加入を発表。杉原は4月11日に始まった春ツアーに帯同している。