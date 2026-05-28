１つの運転席で離れた２カ所にある重機を遠隔操作している工事現場が公開されました。 宮粼 玲太記者「こちらでは重機の遠隔操作が行われていますが、なんと１０ｋｍ以上離れた現場の重機を操作しています」 重機を操る作業員が見ているのは１０ｋｍ以上離れた現場の映像です。 安佐南区山本では砂防ダムをつくる工事が行われいて、重機を使った掘削作業が行われています。 掘削された土は１０ｋｍ以上離れた緑井に