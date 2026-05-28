2026年度のブルーインパルス展示飛行予定が5月25日（月）に更新された。 既報の「美ら島エアフェスタ2026」（12月13日）での飛行展示のほか、愛知・名古屋2026大会（9月19日）、こうのす花火大会（10月10日）が確定している。 5月31日：上富良野駐屯地創立71周年記念行事（上富良野駐屯地） 6月7日：令和8年度防府航空祭～幸せます防府～（防府北基地） 6月28日：輪島分屯基地開庁70周年