2026年度のブルーインパルス展示飛行予定が更新 愛知・名古屋2026大会、こうのす花火大会が追加
2026年度のブルーインパルス展示飛行予定が5月25日（月）に更新された。
既報の「美ら島エアフェスタ2026」（12月13日）での飛行展示のほか、愛知・名古屋2026大会（9月19日）、こうのす花火大会（10月10日）が確定している。5月31日：上富良野駐屯地創立71周年記念行事（上富良野駐屯地） 6月7日：令和8年度防府航空祭～幸せます防府～（防府北基地） 6月28日：輪島分屯基地開庁70周年記念行事（輪島分屯基地） 7月19日：徳島東南部沿岸地域及び小松島市制施行75周年記念事業「小松島港まつり2026」（徳島県小松島市） 7月25日：青の煌めきあおもり国スポ・障スポ炬火集火式（青森県青森市） 8月1日：第103回石巻川開き祭り（宮城県石巻市） 9月6日：令和8年度千歳のまちの航空祭（千歳基地） 9月19日：愛知・名古屋2026大会（第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会）（愛知県） 9月27日：令和8年度小松基地航空祭（小松基地） 10月3日：東松島秋まつり（宮城県東松島市） 10月4日：令和8年度松島基地航空祭（松島基地） 10月10日：燃えよ！商工会青年部！！第23回こうのす花火大会（埼玉県鴻巣市） 10月25日：エアフェスタ浜松2026（浜松基地） 11月3日：入間航空祭（入間基地） 11月8日：岩手県政150周年記念パレード（岩手県陸前高田市） 11月15日：令和8年度芦屋基地航空祭（芦屋基地） 11月22日：奈良基地開庁70周年記念行事（奈良県） 12月6日：航空自衛隊新田原基地エアフェスタ2026（新田原基地） 12月13日：美ら島エアフェスタ2026（那覇基地） 12月20日：三重県誕生150周年記念事業（三重県） 2027年3月7日：東京マラソン2027（東京都） 2027年3月19日：2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO2027）（神奈川県横浜市）