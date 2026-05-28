〈「ほとんど余裕はない」、友達からは「軽にそんなお金かけるなよ」と言われ…それでも愛車を改造し続ける“クルマ好き”の“異様な熱意”〉から続く「家族の車」はときに移動手段であることを超え、夫婦や親子の関係をも育むことがある。カスタムカーイベントに集まるオーナーたちに話を聞くと、愛車をめぐる多種多様な家族のドラマが浮かび上がってきた。【写真】この記事の写真を見る（85枚）◆◆◆新婚夫婦の優先順位は、今も