〈「ほとんど余裕はない」、友達からは「軽にそんなお金かけるなよ」と言われ…それでも愛車を改造し続ける“クルマ好き”の“異様な熱意”〉から続く

「家族の車」はときに移動手段であることを超え、夫婦や親子の関係をも育むことがある。カスタムカーイベントに集まるオーナーたちに話を聞くと、愛車をめぐる多種多様な家族のドラマが浮かび上がってきた。

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新婚夫婦の優先順位は、今も昔も車

ダイハツ・ムーヴコンテを18歳から15年間弄り続けるEri Nyamuさんは、もともと車屋を営んでいた夫と、オーディオの相談がきっかけで出会った。以来ずっと、二人の生活の中心には車がある。



ムーヴを改造していた姉の影響でカスタムをはじめたという「Eri Nyamu」さん

「休みの日は一緒に車を弄っているか、イベントに出展するか、夫のサーキット通いについていくか。今も昔も、基本のデートコースは中古パーツショップです」

全塗装からオーディオ制作まですべてDIYで仕上げているため、費用は部品代と材料費のみ。籍を入れて一年弱の新婚生活にあっても、そのスタイルは変わらない。「子どもに関しては"できたらできたでいいよね"という感じ」と笑う二人にとって、コンテはいまだ現在進行形のプロジェクトだ。

改造費1000万円超のハイエースを乗り回す24歳のニムさんは、8ヶ月の子を育てるタトゥーギャルでもある。車はもともと父の所有物で、3台あったうちの1台を2年前に譲り受けた。仕事も、父が経営する運送会社でのトラックドライバーだ。

「中学や高校ではあまり周りに馴染めなくて、ほとんど通っていない期間もあって。それならもう働いてしまおうと、18歳から父の会社で働きはじめたんです」

夫も同じ会社のドライバーで、イベントの日は子どもを自宅で見ている。「そういう助けがないと、こうして趣味に時間を費やすことも難しい」と、ニムさんは周囲への感謝を口にした。

スズキ・パレットに200万円超をつぎ込むMiiさんは、6歳の息子を一人で育てるシングルマザーだ。

出産を機にカスタムから引退するつもりだったが、「一度手をつけると歯止めが利かなくなっちゃって」と苦笑する。軽自動車への多額の投資に「意味ある？」と言ってくる周囲に対しては、「どんどん自分好みになっていくのが楽しくて。そこに軽も普通車も関係ないんじゃないか」ときっぱりだ。

息子はすでにスポーツカーが大好きで、「いつか息子の車でイベントに参加したい」という夢を育てている。

23歳でレクサスLS（約700万円）とマイホームを手に入れた金融系サラリーマンのゆーちゃんさんは、「欲しいものを手に入れられるチャンスは絶対に逃したくない」という信条の持ち主だ。

車に無縁の妻は初めてイベントに同行したものの、ずっと「暑い」と繰り返すばかり。

「次があるかどうか、かなり怪しいですね」と本人も笑う。

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各オーナーのカスタムの詳細は、それぞれのリンクからご覧ください。

※年齢、金額、所持台数等は取材当時のもの

（「文春オンライン」編集部）