◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人-ソフトバンク(27日、東京ドーム)巨人が3回裏の攻撃で打者一巡の猛攻を見せ5得点。逆転に成功しました。1点を追う3回裏、ソフトバンク先発で1軍初登板のアルメンタ投手から泉口友汰選手がヒットで出塁。吉川尚輝選手が四球を選ぶと3番・坂本勇人選手もセンター前ヒットで続き、ノーアウト満塁のチャンスを作ります。ここでダルベック選手はサードライナーに倒れるも、大城卓三選手が押し出し四球を選