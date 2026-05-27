「宝くじで大金が当たれば人生は幸せになる」――そう思っていないでしょうか。『なぜかいつも上手くいく人のお金の使い方』(井上裕之／あさ出版)では、多くの富裕層と接してきた歯科医師・井上裕之氏が、“幸せになる高額当選者”と“不幸になる高額当選者”の違いについて解説しています。なぜ、大金を手にしても破産や人間関係のトラブルに陥る人がいるのか。その背景にある「お金との向き合い方」を紹介します。○「宝くじの高