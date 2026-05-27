DE-C85-5000 ブラック エレコム株式会社は、半固体リチウムイオン電池を搭載した容量5,000mAh/最大出力22.5Wのモバイルバッテリー「DE-C85-5000」を5月下旬に発売する。価格はオープン。カラーはブラックとホワイト。 発火/発熱リスクを抑えた安全性重視のモバイルバッテリー。半固体電池は電解液をゲル化したもので、一般的には内部短絡が起きても可燃性ガスを発生/放出しにくく、液漏れリスクも