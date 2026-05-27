DE-C85-5000 ブラック

エレコム株式会社は、半固体リチウムイオン電池を搭載した容量5,000mAh/最大出力22.5Wのモバイルバッテリー「DE-C85-5000」を5月下旬に発売する。価格はオープン。カラーはブラックとホワイト。

発火/発熱リスクを抑えた安全性重視のモバイルバッテリー。半固体電池は電解液をゲル化したもので、一般的には内部短絡が起きても可燃性ガスを発生/放出しにくく、液漏れリスクも低い。また液体電解液を使用した製品と比べて電池寿命も長くなる傾向がある。本機では公称で約2,000回のサイクル寿命を謳っている。

また、充放電回数から電池の健康状態を判定し、LEDランプの点灯によって買い替え時期の検討時期をユーザーに判断できるようにしている。充放電回数について、約250回までは消灯、約500回までは青色点灯、約501回以降は橙色に点灯して性能の低下を知らせる。1%刻みで電池残量を表示するディスプレイも内蔵している。

半固体電池のバッテリーはCIOやバッファロー、サンワサプライなどのメーカーが国内展開している。エレコムでもすでに容量5,000～20,000mAhのモデルを発売しているが、本機は現行の5,000mAhモデル（DE-C83-5000）よりも出力が高く、USB Type-CとUSB Type-Aの2ポートで出力が可能なモデルとなっている。

DE-C85-5000 ホワイト

充放電回数からバッテリーの劣化状況をLEDランプの点灯で報せる

使用例

最大出力：22.5W（10V/2.25A） 出力ポート：USB Type-C、USB Type-A 各1基 入力ポート：USB Type-C 容量：19.25Wh、5,000mAh 充電時間：約1時間40分 充電サイクル寿命：2,000回 使用可能温度：-15～45℃ 外形寸法：約68×11.4×110mm 重量：135g 保証期間：1年間