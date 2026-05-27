E&Iクリエイション株式会社は、5月27日（水）より開催されている「Amazon スマイルSALE」に参加している。期間は6月2日（火）23時59分まで。 同社が取り扱う「AstrHori（アストロリ）」および「SG-image（エスジーイメージ）」ブランドの対象製品が特別価格で販売される。なお、一部のレンズは、特定の日にち・時間帯限定でセール価格が適用されるスケジュールとなっている。 対象製品には、