E&Iクリエイション株式会社は、5月27日（水）より開催されている「Amazon スマイルSALE」に参加している。期間は6月2日（火）23時59分まで。

同社が取り扱う「AstrHori（アストロリ）」および「SG-image（エスジーイメージ）」ブランドの対象製品が特別価格で販売される。なお、一部のレンズは、特定の日にち・時間帯限定でセール価格が適用されるスケジュールとなっている。

対象製品には、質量約145gの薄型軽量設計ながらSTMモーターによる静音・高速AFに対応した「SG-image AF 25mm F1.8 II」（2万2,250円→1万9,800円、11％OFF）や、100g台の薄型超広角レンズ「AstrHori 10mm F8.0 II APS-C」（9,370円→7,964円、15％OFF）などがラインアップされている。

また、画角192度を誇るAPS-Cセンサー対応の円周魚眼レンズ「AstrHori 6.5mm F2.0 Fish-Eye」などのMFレンズも割引価格で登場している。

対象製品（例）

AstrHori 6.5mm F2.0 Fish-Eye

20,400円→18,360円（10％OFF）

SG-image 25mm F1.8

10,200円→9,690円（5％OFF）

SG-image AF 25mm F1.8 II

22,250円→19,800円（11％OFF）

※セール予定期間：5月28日（木）8時25分～20時25分

AstrHori 6mm F2.8 CIRCULAR FISHEYE

58,680円→52,812円（10％OFF）

※セール予定期間：5月31日（日）8時25分～20時25分

AstrHori 10mm F8.0 II APS-C

9,370円→7,964円（15％OFF）

※セール予定期間：5月31日（日）9時45分～21時45分