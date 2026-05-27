北朝鮮が26日、人工知能を導入した巡航ミサイルなど複数の兵器の試験発射を行いました。朝鮮中央通信は北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が26日、弾道ミサイルと巡航ミサイルなどの試験発射を行い、金正恩総書記が視察したと伝えました。このうち、人工知能による誘導システムを導入した巡航ミサイルの射程距離は100キロで目標を超高精度で攻撃するとしていて、韓国との境界付近に配備する方針を示しました。韓国の聯合ニュースは