三島賞に決まった豊永浩平さん（右）と山本賞に決まった蝉谷めぐ実さん第３９回三島由紀夫賞と山本周五郎賞が１４日に決まった。三島賞は豊永浩平さんの「はくしむるち」（講談社）、山本賞は蝉谷（せみたに）めぐ実さんの「見えるか保己一」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）。どう評価されたのか、選考委員と受賞者の会見から振り返る。三島賞の「はくしむるち」は沖縄を舞台にした長編小説。サブカルチャーに親しむ現代の若者の日常と、