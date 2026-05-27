トキエアは、新潟〜札幌/丘珠線を夏スケジュールに追加運航する。新たに火・水・木曜の週3往復を、7月21日から8月31日まで追加運航する。航空券は5月26日正午から販売を開始した。すでに7月1日から8月31日までの月・金・土・日曜の週4往復を設定している。7月1日から16日までの火・水・木曜は、安全運航体制の構築のため、運航しない。■ダイヤBV105新潟（10：15）〜札幌/丘珠（11：50）／火・水・木BV106札幌/丘珠（12：20）