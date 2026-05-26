富山県内の特殊詐欺による被害は年々増えていて、今年に入ってから先月末までの被害額は、およそ4億6000万円。去年のおよそ5倍で、過去最悪のペースです。こうした中、SNSで投資を勧められ、1800万円近くもの被害にあった、県内に住む40代の女性がKNBの取材に応じ、その詳細な手口を語りました。被害女性「（被害額は）だいたい1800（万円）ぐらいで。生活これからどうしよう、そっちですよね。（ご家族には言う？）言えない