「28年間続けたことがすごいのではなくて、続けられる環境にあったことが、本当にありがたいことだった。」 2026年2月のミラノ・コルティナオリンピックをもって現役に区切りをつけた竹内智香さん（広島ガススキー部）は、そう静かに語り始めました。 スノーボードアルペン競技で7大会連続オリンピック出場を果たし、女子選手による冬季オリンピック最多連続出場としてギネス世界記録にも認定された竹内さん