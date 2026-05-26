高岡駅南の商業施設跡地を、高岡市の土地開発公社が去年3月に8億円余りで取得しましたが、取得額が当時の鑑定評価額より1億1000万円以上高かったことが、KNBが行った情報開示請求でわかりました。この土地には角田前市長時代に、市の新庁舎の建設計画があったことが、先月明らかになっています。高岡市土地開発公社が、去年3月末に購入していたのは、高岡駅南にある商業施設の跡地9500平方メートルです。KNBは、この土地につ