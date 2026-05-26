スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうも初夏の柔らかな日差しが降り注ぎましたね。富山市内の麦畑では穂がたわわに実っています。富山市大塚の麦畑です。主力品種の六条大麦「ファイバースノウ」が一面に広がり、収穫の時期「麦秋」を迎えています。日差しに照らされて豊かに実った穂が黄金色に輝いていますね。ことしは例年より気温が高かったため、収穫の時期は早く、今月末から来月上旬にかけて行われるというこ