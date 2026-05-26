SNSで事件やトラブルに巻き込まれるケースは、高校生などの若者にも及んでいます。富山市の高校では注意点などを学ぶ講習会が開かれました。富山第一高校で開かれたSNS危険防止教室には、3年生400人あまりが参加しました。講師には富山中央警察署の警察官が招かれ、今月、栃木県で起きた強盗殺人事件では、匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」が、バイトと称してSNSで実行役の高校生を集めた可能性があることや、