１０代の少女を車に乗せてホテルに連れて行き性的暴行を加えたとして、広島市の中学校教師の男が逮捕されました。 中学校教師の男（２３）は先月、少女が未成年だと知りながら自分が運転する車に乗せて呉市内のホテルに連れて行き、性的暴行を加えた疑いがもたれています。 警察によりますと広島市教育委員会から情報提供があり事件が発覚しました。 ２人は知人で容疑者の男は少女に対し「楽しみやね、早く会いたい」などと