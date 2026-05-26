NHKは26日、「FIFA ワールドカップ 2026」に関する特設サイトをオープンした。NHKが放送・配信するワールドカップ関連コンテンツの玄関口として、試合日程や放送予定、日本代表の動画まとめなど、話題の動画・情報を分かりやすく案内するとしている。 特設サイトのコンテンツ内容は以下の通り。 ひと目でわかる試合日程＆放送予定 日本代表動画まとめ 全試合2分ハイライト 話題の