ＪＲ東海道線の踏切内で、列車と軽トラックが衝突する事故がありました。軽トラックを運転していた男性が意識不明の重体だということです。 警察と消防によりますときょう午後１時半ごろ、愛知県稲沢市のＪＲ東海道線の踏切内で、列車と80代の男性が運転する軽トラックが衝突する事故がありました。 【写真を見る】【速報】列車と軽トラックが衝突 運転していた80代男性が意識不明の重体 JR東海道線の踏切内 男性は病