藤枝市の中学校でプロのスタントマンが交通事故を再現する交通安全教室が開かれました。事故の怖さを実感し、交通安全への意識を高めてもらおうと、25日、藤枝市の葉梨中学校で開かれた交通安全教室。スタントマンが見通しの悪い交差点での事故や、ながらスマホによる事故などを再現しました。（中学生）「私たちにもあり得る危険がたくさんあったので、怖いな気を付けたいなと思いました」藤枝市では今年度、市内の中学校5校で同