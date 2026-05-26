家庭用整水器のニーズなぜ増加 今、じわじわと家庭用整水器が売れている─。昨今ペットボトル飲料500㎖が200円に達し、自販機での購入を躊躇する消費者は少なくない。実際に大手飲料メーカーは自販機事業から撤退を進めていることもあり、生活費防衛の意識から家庭から飲料を持参するという行動にシフトしつつある。 こうした背景に加え、整水器の水を利用すればゴミも出ず環境にも良