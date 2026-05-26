北海道・釧路警察署は2026年5月25日、釧路市住之江町に住む会社員の男（29）を傷害と暴行の疑いで逮捕しました。男は25日午前7時半ごろから7時50分ごろまでの間、釧路市弥生1丁目の住宅で、息子で10歳未満の兄の顔面を足蹴りしてけがをさせた傷害と、弟の手を足蹴りした暴行の疑いがもたれています。警察によりますと、兄は右の目じりにすり傷を負いましたが、弟にけがはありませんでした。児童相談所からの通報で事件が発覚。調べ