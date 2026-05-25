巨人監督の阿部慎之助容疑者（47）が25日、暴行の疑いで現行犯逮捕されたニュースは、地上波各局の同日夜のニュースでも速報された。テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）は午後10時46分頃、安藤萌々アナが「速報です」と切り出し、阿部監督の逮捕を伝えた。CM明けで、安藤アナが再度ニュースを読み上げた。大越健介キャスターは「このニュースは驚きました」とコメントし、同局の警視庁クラブの情報を伝えた